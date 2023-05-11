В Польше 19-летний парень залез в детдом, убил любимую и ранил 13 человек: шокирующие подробности

В Польше в городе Томиславице 19-летний парень ночью попал в помещение детского дома: он убил свою 16-летнюю любимую и ранил 13 человек, среди которых есть дети и 42-летняя воспитательница. Нападавшего уже задержали.

Об этом пишет onet.pl.

Трагедия произошла в ночь на среду. По данным следствия, 19-летний парень попал в детдом через окно, которое ему открыла его любимая. Однако во время общения между подростками произошел конфликт, и тогда парень убил девушку. Полиция считает, что причиной трагедии мог стать разрыв отношений, ведь пара долгое время встречалась.

После убийства 19-летний парень пытался скрыться с места преступления и ранил еще 13 человек, из которых 5 — госпитализированы. Самому младшему пострадавшему 8 лет, самому старшему — 42 года, это — воспитательница детдома.

Во время судебного заседания в четверг 19-летний парень признался, что попал в детский дом через окно. И прежде всего, как сообщила Йоланта Школьник, спикер Серадской областной прокуратуры, он признался в совершении убийства и пяти покушениях на убийство.

С подозреваемым будут работать эксперты-психиатры и психологи, которые проверят его вменяемость во время трагической ночи. 19-летний парень является учеником специальной школы, и был помещен туда из-за легкой умственной отсталости.

Издание утверждает, что и потерпевшая, и нападающий хорошо учились. Девушка была отличницей. Нападающий был вице-президентом студенческого совета в своем заведении. В марте он получил награду в школьном конкурсе "Я – земляк Фридерика Шопена".

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, накануне в Варшаве между украинцами и поляками произошла массовая драка с резней. В результате несколько человек попали в больницу, а часть участников драки оказалась в полиции.

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