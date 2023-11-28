В Польше 19-летняя девушка нашла в лесу младенца: история получила неожиданное продолжение

В Польше в больницу в Кротошине обратилась 19-летняя девушка, заявившая, что нашла в лесу младенца.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

19-летняя девушка принесла в больницу младенца и объяснила, что нашла ребенка посреди леса. Инцидент подтвердил прокурор Мацей Меллер из Окружной прокуратуры в Калише.

В тот же день врачи выяснили, что ребенок родился недавно. Младенец был здоров и попал в неонатальное отделение. 19-летняя женщина быстро призналась, что она его мать. Это подтвердили и дальнейшие экспертизы.

"На данный момент мы выясняем все обстоятельства дела, пока у нас мало информации, следственные действия продолжаются", – сказал прокурор Мацей Меллер.

Как выяснилось, 19-летнюю девушку выгнали из дома. Молодая женщина родила в поле на окраине Кротошино. У нее не было телефона, чтобы вызвать скорую помощь. Она завернула ребенка в одеяла, которые взяла с собой. Однако из-за низкой температуры она решила выйти на дорогу и попросить о помощи. Автомобилист подобрал девушку и отвез ее в местную больницу.

Это не первый ребенок подростка. Она родила сына два года назад и имеет на него ограниченные родительские права. Когда она забеременела второй раз, семья выгнала ее из дома. Она жила у друзей, но перед родами осталась без крова.

Девушка не хочет отказываться от дочери. С помощью полиции ее записали в Специализированный центр помощи в Здунах. Она поедет туда, как только ее выпишут из больницы в Кротошине.

Напомним, украинцу удалось бежать в Польшу, но там его задержали.

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