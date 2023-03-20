В Польше 19-летняя девушка с ножом напала на украинку: приревновала к своему бывшему

Полячка говорит, что не хотела убивать 38-летнюю подругу своего бывшего, а только испугать.

В Польше 19-летняя девушка с ножом напала на 38-летнюю украинку.

Об этом сообщает издание Nowiny24.pl.

Женщина сначала послала сообщение своему бывшему через мессенджер, потому что хотела поговорить. Когда 31-летний мужчина сел в машину, она подошла, открыла дверь и нанесла его новой подруге – 38-летней украинке, сидевшей на пассажирском сиденье, пять ударов ножом.

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Между женщинами возникла потасовка, во время которой старшая получила ранение в ногу.

19-летнюю девушку задержали на три месяца по подозрению в покушении на убийство. Молодая женщина утверждает, что не хотела убивать подругу своего бывшего. Девушка говорит, что хотела лишь, чтобы бывший партнер вернулся к ней, и испугать 38-летнюю украинку, в которой видела соперницу.

Нападающей грозит наказание от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что украинец в Польше наворовал сладостей из магазина и совершил ссору с охранником.

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