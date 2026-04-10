В Польше 19-летняя украинка "развела" пенсионера на рекордную сумму

Поймали на горячем: юной украинке грозит 10 лет тюрьмы за ограбление польского пенсионера

В Польше 19-летняя украинка обманула 76-летнего поляка на 1 млн злотых (около 12 млн грн).

Об этом сообщает Lublin24.pl.

Инцидент произошел в городе Свиднике Люблинского воеводства.

Девушка входила в мошенническую схему с «инвестициями». Она убедила пенсионера вложить 1 млн злотых в фейковые платформы.

Украинка дважды появлялась в согласованных местах, чтобы забрать наличные деньги. В первый раз она взяла более 300 000 злотых, а через несколько дней вернулась за следующей частью денег, которая составляла примерно 700 000 злотых. Задержали ее «с поличным» прямо во время получения второй части.

Суд избрал девушке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы в Польше могут лишиться права на проживание и работу.