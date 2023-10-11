В Польше 20-летнему украинцу грозит пожизненное лишение свободы: "Трагедия. Для обеих сторон"

О чем поспорили украинцы и поляки – неизвестно.

В Польше 20-летнему гражданину Украины грозит пожизненное лишение свободы из-за убийства 45-летнего поляка. Конфликт между мужчинами произошел возле одного из магазинов.

Об этом пишет польское издание tvn24.pl.

20-летний гражданин Украины, легально проживавший и работавший в Польше, будет отвечать за убийство 45-летнего поляка и избиение его 37-летнего знакомого. Инцидент произошел в селе Новая Весь Великопольского воеводства.

"Он дал объяснение, признал, что нанес 45-летнему мужчине телесные повреждения, но возразил, что хотел его убить", — рассказала Магдалена Каспшак, заместитель окружного прокурора в Вольштыне.

Полицейские установили, что 45-летний мужчина получил несколько ударов кулаком в лицо, упал и ударился головой. Врачи скорой помощи, вызванные на место происшествия, пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. У 37-летнего мужчины диагностировали травму скуловой кости. Он был доставлен в больницу в Вольштыне, и его жизни ничего не угрожало. В его организме было обнаружено 2 промилле алкоголя.

Свидетелем инцидента стал 18-летний знакомый подозреваемого, тоже украинец. Версии противоречивы, поэтому сторона обвинения не раскрывает мотивы преступления.

Трое участников конфликта были нетрезвы. Состояние трезвости 45-летнего определит токсикологическая экспертиза после вскрытия.

"Трагедия. Для обеих сторон", — говорит Войцех Адамчик, представитель полиции в Вольштыне.

За убийство 20-летнему гражданину Украины грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, авто из кортежа премьера Польши вызвало ДТП в Украине.

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