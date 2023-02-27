В Польше 20-летний украинец выбил ногами дверь школы: как его накажут

Парень признался в содеянном, но объяснить свои действия не смог.

В польском городе Сталева Воля 20-летний украинец выбил и уничтожил дверь в местной школе.

Об этом сообщает издание "In poland".

В дежурный отдел полиции поступило сообщение о мужчине, который копал ногами дверь одной из местных школ. Правоохранители сразу выехали на место происшествия, где увидели молодого человека, который агрессивно себя вел. Злоумышленника задержали

Хулиганом оказался 20-летний гражданин Украины. Ему предъявлено обвинение в причинении вреда имуществу. Нанесенный ущерб оценили примерно в 4 тыс. злотых.

Парень признался в содеянном, но объяснить свои действия не смог. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет, а также штраф.

Напомним, что в Польше женщина похитила из магазина туалетной бумаги почти пять тысяч гривен. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше в тяжелое ДТП попали два автобуса с украинцами. Всего в автобусах находились 12 человек – граждан Украины.

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