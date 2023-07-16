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В Польше 22-летняя девушка намеренно сбила своего возлюбленного: он скончался

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Польше 22-летняя девушка намеренно сбила своего возлюбленного: он скончался

ДТП в Польше. Фото: OSP Bobrowniki

Причины ДТП расследуют.

В Польше 22-летняя девушка намеренно сбила своего 25-летнего парня. От полученных травм он скончался на месте аварии.

Об этом пишет onet.pl.

22-летняя женщина, которая, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила своего 25-летнего сожителя в Бобровниках, возле Лодзи. Она уже задержана и передана в распоряжение прокуратуры, сообщил Кшиштоф Копаня, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи.

Авария произошла в субботу утром на дороге в Бобровниках в уезде Лодзи.

"В результате наезда автомобиля BMW, за рулем которого находилась 22-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, погиб ее 25-летний парень. Одна из версий — женщина могла намеренно сбить 25-летнего парня", — сообщил Копаня.

Медики пытались реанимировать потерпевшего, однако от полученных травм он скончался. У девушки обнаружили 0,8 промилле алкоголя. Продолжается следствие.

Напомним, в Польше разъяренная толпа напала на 4 иностранцев, которых заподозрили в том, что они пристали к детям. Полиции пришлось отбивать подозреваемых у людей, совершавших самосуд.

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Дата публикации
Просмотры
1189
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