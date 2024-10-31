В Польше 23-летняя украинка совершила жуткие преступления: она придумала, как из-за войны избежать наказания

В Польше 23-летнюю украинку обвиняют в издевательстве над животными и сексуальном насилии. Чтобы избежать наказания, она попросила отправить ее на фронт.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Окружная прокуратура в Быдгоще завершила расследование по делу 23-летней украинки Вероники К., которая с весны 2024 находится в камере.

Сожитель женщины сообщил правоохранителям о том, что его партнерша забила кокер-спаниеля древком от лопаты, а затем бросила мертвое животное в печь.

Полицейские не поверили, но сообщение оказалось правдивым. Труп не сгорел полностью, поскольку печь не была должным образом разогрета. 23-летней украинцы предъявили обвинение в издевательстве над животными с особой жестокостью и убийстве собаки. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Украинка уже была дважды судима, но у нее есть и другие проблемы. Во время поездки в автобусе Вероника К. напала на случайную пассажирку. 23-летняя девушка сорвала с нее колготки и попыталась совершить то, что она назвала еще одним сексуальным актом. В обвинительном акте, направленном в суд, есть также обвинения в жестоком обращении со своим партнером. Вероника К. регулярно избивала его и засовывала пальцы в глаза. Судебный психиатр пришел к выводу, что женщина вменяема и может нести ответственность за свои действия.

23-летняя женщина также обвиняется в сексуальном насилии над своей пятилетней дочерью, которую она трогала и проникала в интимные места. Показания девочки были признаны достоверными экспертом-психологом. Пятилетнюю девочку передали в украинскую приемную семью.

Вероника К. была убеждена, что скоро выйдет из-под стражи. Она хотела "отработать" свой возможный приговор, сражаясь на украинском фронте. Однако прокурор сообщил ей, что это невозможно.

Напомним, Польша готовится к новой волне беженцев из Украины.

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