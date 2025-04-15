В Польше 24-летнему украинцу грозит 10 лет тюрьмы: в чем его обвиняют

В Польше произошло ДТП / © inpoland

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В польском Кракове, в районе Новая Гута, произошла авария с участием городского автобуса. Общественный транспорт врезался в дерево после столкновения с автомобилем. Пострадали 19 человек. «Газета Краковская» установила, что виновником аварии был 24-летний мужчина из Украины.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В понедельник, 14 апреля, в Кракове произошло столкновение между автобусом общественного транспорта и несколькими легковыми автомобилями. Как сообщается, общественный транспорт врезался в дерево и въехал в несколько автомобилей. В результате инцидента пострадали 19 человек, четверо из которых получили серьезные травмы. Водитель автобуса также попал в больницу.

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На месте происшествия работало несколько пожарных бригад. Прибыло несколько машин скорой помощи, а также вертолет Воздушной службы спасения.

Через несколько часов после инцидента компания Mobilis, являющаяся одним из операторов городского транспорта в Кракове, сообщила, что предварительные выводы полиции указывают на то, что легковой автомобиль пытался пропустить правильно ехавший автобус, в результате чего городской автобус врезался сначала в столб, а затем в дерево.

«Газета Краковская» получила информацию о том, кто стал виновником аварии. Оказывается, это был 24-летний гражданин Украины, который, управляя легковым автомобилем, не предпочел в движении и столкнулся с городским автобусом. Предварительные тесты показали, что водитель был трезв.

Издание также сообщает, что 24-летний украинец управлял автомобилем, на котором было написано имя компании-перевозчика, но на момент аварии он не оказывал услуг по перевозке. Украинцу могут предъявить обвинения в аварии наземного транспорта, за что ему грозит до 10 лет заключения.

Городские власти заверили, что все обстоятельства аварии будут тщательно расследованы.