В Польше 24-летний украинец взорвал дом супругов в день их свадьбы (фото)

Украинцев мог нанять сосед, который хотел запугать супругов.
В Польше в селе Соснов, возле Щецина, 24-летний украинец взорвал дом супругов, которые в то время праздновали свою свадьбу. Он ето сделал на заказ поляка.
Об этом сообщает Wyborcza.
Инцидент произошел ночью. Пока супруги поляков праздновал свою свадьбу в их доме раздался взрыв, который разрушил часть стены. Сначала считалось, что все произошло из-за газа, однако впоследствии на месте происшествия обнаружили бутылки с горючим веществом.
Родственники супругов рассказали, что мужчина и женщины взяли квартиру в кредит три года назад. Они за это время успели сделать ремонт в доме.
В Польше уже задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению. Один из них, по данным СМИ, — это 24-летний гражданин Украины. Его якобы нанял сосед супругов, который хотел запугать пару.
"Процессуальные действия, связанные с этим инцидентом, проводятся окружной прокуратурой в г. Кобеза. Двух человек арестовали, — говорит пресс-секретарь окружной прокуратуры в Щецине Алиция Макуговська-Кишка.
Напомним, в Польше из-за разговора на украинском языке напали на украинцев.