В Польше 24-летний украинец взорвал дом супругов в день их свадьбы (фото)

В Польше 24-летний украинец взорвал дом супругов в день их свадьбы (фото)

Украинцев мог нанять сосед, который хотел запугать супругов.

В Польше в селе Соснов, возле Щецина, 24-летний украинец взорвал дом супругов, которые в то время праздновали свою свадьбу. Он ето сделал на заказ поляка.

Об этом сообщает Wyborcza.

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Инцидент произошел ночью. Пока супруги поляков праздновал свою свадьбу в их доме раздался взрыв, который разрушил часть стены. Сначала считалось, что все произошло из-за газа, однако впоследствии на месте происшествия обнаружили бутылки с горючим веществом.

Родственники супругов рассказали, что мужчина и женщины взяли квартиру в кредит три года назад. Они за это время успели сделать ремонт в доме.

В Польше уже задержали двух подозреваемых в причастности к преступлению. Один из них, по данным СМИ, — это 24-летний гражданин Украины. Его якобы нанял сосед супругов, который хотел запугать пару.

"Процессуальные действия, связанные с этим инцидентом, проводятся окружной прокуратурой в г. Кобеза. Двух человек арестовали, — говорит пресс-секретарь окружной прокуратуры в Щецине Алиция Макуговська-Кишка.

Напомним, в Польше из-за разговора на украинском языке напали на украинцев.

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