В Польше 28-летний мужчина перерезал горло родителям и сдался полиции

В Польше 28-летний мужчина перерезал горло родителям и сдался полиции

На теле убитых также были другие ножевые ранения.

В Польше в местности Гура (Нижнесельское воеводство) 28-летний мужчина убил своих родителей.

Об этом сообщает издание InPoland.

Событие произошло вчера, 11 февраля в Гуре. Среди ночи в полицию обратился 28-летний мужчина и сообщил, что убил своих родителей в их доме.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тела мужчины и женщины с перерезанным горлом. Также у них были ножевые ранения на спине.

Правоохранители пока не разглашают подробностей преступления, но официально подтверждают, что "в Гуре произошел уголовный инцидент". Этим уголовным делом занимается районная прокуратура г. Глогув.

Мотив такого поступка мужчины пока тоже неизвестен.

Напомним, что Донецкой области отчим убил 3-летнего сына своей сожительницы, тело сложил в пакет и закопал. Об убийстве ребенок знал ее мать, но покрывал своего сожителя.

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