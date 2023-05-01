В Польше 29-летний мужчина убил мать, бабушку и тяжело ранил дедушку: что его разозлило

В Польше в населенном пункте Бонкув, что вблизи Стальной Воли, 29-летний мужчина жестоко убил свою маму, бабушку и тяжело ранил дедушку. Его разозлило замечание родных по поводу его образу жизни.

Об этом пишет wprost.pl.

Трагедия произошла 29 апреля. В доме семьи нашли мертвыми 58-летнюю женщину, ее 84-летнюю мать и тяжело раненного 89-летнего отца. Полиция сразу же заподозрила в преступлении 29-летнего сына и внука убитых. Он на велосипеде скрылся с места происшествия.

30 апреля правоохранители задержали мужчину, он скрывался в лесу и все это время пьянствовал. Мужчина признался, что он топором убил свою мать, однако то, что расправился с бабушкой и пытался убить дедушку якобы не помнил.

Прокурор сообщил, что "предпосылкой преступления стал спор с матерью, которой не нравился образ жизни сына".

Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за психологическое насилие над матерью.

Напомним, в Польше близ Томашова Мазовецкого в понедельник, 1 мая, на железнодорожном переезде произошло масштабное ДТП с участием поезда и автомобиля. На месте трагедии погибли 44-летняя женщина и 13-летний ребенок.

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