В Польше 32-летняя женщина напала с ножом на таксиста-украинца: чем все закончилось

Нападение на таксиста-украинца / © moscvichka.ru

В Польше 32-летняя женщина напала на 22-летнего таксиста, который явлется гражданином Украины.

Об этом сообщает twn24.

Инцидент, во время которого нападавшая приставила нож к шее парня, произошел несколько дней назад в городе Лодзь.

По информации журналиста Константина Андриюка, парень отдал нападавшей все деньги, телефон, а впоследствии смог убежать.

Женщину задержали. Во время допроса подозреваемая утверждала, что ничего не помнит, однако признала свою вину после того, как узнала себя на видео.

В прокуратуре района Лодзь-Видзев 32-летнюю женщину обвинили в вооруженном ограблении водителя такси.

В четверг, 29 января, суд принял решение держать ее под стражей в течение трех месяцев.

«Женщине предъявлены обвинения в ограблении с использованием ножа. Ей грозит от трех до 20 лет лишения свободы», — заявил представитель районной прокуратуры в Лодзи Павел Ясяк.

Напомним, в Польше 16-летний подросток жестоко избил такситку-украинку, мужчина которой погиб на войне.