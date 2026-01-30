- Дата публикации
В Польше 32-летняя женщина напала с ножом на таксиста-украинца: чем все закончилось
Инцидент, во время которого нападавшая приставила нож к шее парня, произошел в польском городе Лодзь.
В Польше 32-летняя женщина напала на 22-летнего таксиста, который явлется гражданином Украины.
Об этом сообщает twn24.
Инцидент, во время которого нападавшая приставила нож к шее парня, произошел несколько дней назад в городе Лодзь.
По информации журналиста Константина Андриюка, парень отдал нападавшей все деньги, телефон, а впоследствии смог убежать.
Женщину задержали. Во время допроса подозреваемая утверждала, что ничего не помнит, однако признала свою вину после того, как узнала себя на видео.
В прокуратуре района Лодзь-Видзев 32-летнюю женщину обвинили в вооруженном ограблении водителя такси.
В четверг, 29 января, суд принял решение держать ее под стражей в течение трех месяцев.
«Женщине предъявлены обвинения в ограблении с использованием ножа. Ей грозит от трех до 20 лет лишения свободы», — заявил представитель районной прокуратуры в Лодзи Павел Ясяк.
