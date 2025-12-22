В Польше 36-летний украинец похитил ребенка

В Польше задержали украинца / © Dziennik

В Варшаве 36-летний украинец похитил 9-летнего мальчика. Подозреваемого уже задержала полиция.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

Инцидент произошел в варшавском районе Белоленка. Похищенного 9-летнего мальчика изъяли у похитителя и передали под опеку медицинских служб. Полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, бывшего партнера матери мальчика, который не является биологическим отцом или законным опекуном ребенка.

Происшествие произошло в воскресенье, 21 декабря. Как сообщила столичная полиция, мужчина после ссоры с бывшей партнершей забрал из квартиры ее 9-летнего сына, несмотря на протесты матери. «Около 13 часов к нам поступило сообщение о вывозе из дома 9-летнего мальчика, несмотря на возражения его матери», — сообщила старший инспектор Паулина Онишко из Регионального управления полиции Варшава VI.

После инцидента начались интенсивные поиски ребенка и похитителя. Полицейские установили, что мужчина передвигается с мальчиком по варшавскому району Белоленка. По данным служб, 36-летний мужчина удерживал ребенка в зеленых насаждениях возле улицы Образковой и в течение многих часов отказывался сотрудничать с полицией.

После 17 часов начались переговоры. В операции участвовали полицейские переговорщики, сотрудники районного управления полиции Варшава VI, различных отделов столичного управления полиции и отдела превенции полиции. Как подчеркнуто в сообщении столичного управления полиции, «мужчина в течение многих часов отказывался сотрудничать с полицейскими и не хотел отдавать ребенка».

Операция служб завершилась после полуночи. Полиция задержала 36-летнего мужчину, а мальчика забрали и передали под опеку врачей. «Мальчика уже забрали у мужчины и он находится под опекой медицинских служб. Операция продолжается», — сообщила польская полиция.

Мужчина остается под стражей полиции. Он не смог рационально объяснить, почему забрал ребенка. Полицейские объявили о дальнейшем расследовании, включая допрос и установление мотивов 36-летнего мужчины. Полиция также выясняет, мог ли он находиться под воздействием психоактивных веществ.

