В Польше 38-летний украинец притворился румыном ради работы в Германии: его наказали

Поляки отправили мужчину обратно в Украину.
В Польше на пункте пропуска Корчева задержали 38-летнего украинца, который показал пограничникам фальшивый румынский паспорт.
Об этом сообщили в пограничной службе Польши.
Пограничник сразу заметил неточности в паспорте на странице персональных данных. С помощью специализированного оборудования было подтверждено, что этот документ поддельный. Кроме того, выяснилось, что мужчина также имел фальшивое румынское водительского удостоверения. В багаже нашли его украинский паспорт, удостоверяющий личность нарушителя.
Мужчину обвинили в использовании фальшивых документов и попытке незаконного пересечения границы. Он признал себя виновным в этих преступлениях и добровольно согласился на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отсрочкой на один год. Также в он заявил, что купил документы в Украине.
Мужчина объяснил, что решил воспользоваться подделками, поскольку, как гражданину Румынии, ему не придется возвращаться в свою страну каждые 90 дней. Также украинец уточнил, что он планировал работать в логистической компании в Германии.
Поляки отправили мужчину обратно в Украину.
Напомним, в Польше в четырех украинцев обнаружили поддельные COVID-паспорта.