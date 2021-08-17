В Польше 38-летний украинец притворился румыном ради работы в Германии: его наказали

В Польше 38-летний украинец притворился румыном ради работы в Германии: его наказали

Поляки отправили мужчину обратно в Украину.

В Польше на пункте пропуска Корчева задержали 38-летнего украинца, который показал пограничникам фальшивый румынский паспорт.

Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Пограничник сразу заметил неточности в паспорте на странице персональных данных. С помощью специализированного оборудования было подтверждено, что этот документ поддельный. Кроме того, выяснилось, что мужчина также имел фальшивое румынское водительского удостоверения. В багаже нашли его украинский паспорт, удостоверяющий личность нарушителя.

Мужчину обвинили в использовании фальшивых документов и попытке незаконного пересечения границы. Он признал себя виновным в этих преступлениях и добровольно согласился на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отсрочкой на один год. Также в он заявил, что купил документы в Украине.

Мужчина объяснил, что решил воспользоваться подделками, поскольку, как гражданину Румынии, ему не придется возвращаться в свою страну каждые 90 дней. Также украинец уточнил, что он планировал работать в логистической компании в Германии.

Поляки отправили мужчину обратно в Украину.

Напомним, в Польше в четырех украинцев обнаружили поддельные COVID-паспорта.

Новости мира: в Польше задержали более 60 мигрантов, пытавшихся проникнуть из Беларуси

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку