В Польше 49-летний мужчина поиздевался над 19-летней украинкой, сбежавшей от войны

В Польше 49-летний мужчина поиздевался над 19-летней украинкой, сбежавшей от войны

Мужчина подозревается в изнасиловании 19-летней девушки, которую тот взял под свою крышу, когда она сбежала из Украины во время войны.

В польском Вроцлаве 19-летняя девушка, бежавшая из Украины из-за войны, стала жертвой мужчины, который предложил ей убежище. Когда она прибыла по указанному адресу, ее изнасиловали.

Об этом пишет издание Wiadomosci.

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Сообщается, что 49-летний мужчина познакомился с 19-летней украинкой в Сети, предложив свою помощь через интернет-портал. После этого забрал ее к себе в квартиру, где, как подозревают, изнасиловал.

На днях его после усиленных и напряженных действий полиция задержала. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Полиция через прокуратуру подаст заявление о временном задержании мужчины.

"Особого осуждения заслуживает тот факт, что женщина оказалась в сложной жизненной ситуации, убежала из охваченной войной Украины, не владела польским языком, не знала города, никогда не была в Польше. Она доверяла мужчине, который пообещал помочь. Все это оказалось коварной манипуляцией . со стороны 49-летнего мужчины", — прокомментировал представитель Главного управления провинциальной полиции во Вроцлаве.

Правоохранители заверили, что реагируют на такие ситуации с полной решительностью и остротой.

"Нет и не будет индульгенции преступникам, пользующимся человеческим несчастьем", — подчеркнул полиция Польши.

Напомним, как Польша будет принимать украинцев, выехавших из страны в результате войны: что следует знать.

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