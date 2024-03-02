В Польше 55-летний мужчина сменил пол, скрываясь от полиции: как закончились его приключения

Мужxbyf был удивлен, когда его задержали.

В Польше задержан 55-летний мужчина, который скрывался от полиции? дважды менял свое имя и даже пол, чтобы его не задержали.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Полицейские Вроцлавского отдела полиции задержали в Гдыне находившегося в розыске жителя Вроцлава. 55-летний мужчина скрывался от полиции с октября 2023 года. Мужчина был приговорен к лишению свободы за разные мошенничества.

Осужденный, пытаясь скрываться от правоохранительных органов, дважды менял свое имя и фамилию. 55-летний мужчина также сменил пол.

24 февраля сотрудники полиции Вроцлава при поддержке служб из Гдыни разыскали 55-летнего мужчину и арестовали его в одной из квартир. Мужчина был совершенно удивлен действиями правоохранителей.

"Он выдавал себя за поставщика услуг или бизнесмена и предлагал услуги, которые не собирался выполнять", — сообщили в полиции Вроцлава.

Мужчина находится в одном из изоляторов временного содержания. Против 55-летнего мужчины ведутся другие производства. Ему могут предъявить новые обвинения.

Напомним, в польском городе Щецин на северо-западе страны неизвестный мужчина на автомобиле сбил пешеходов, пересекавших проезжую часть в установленном месте. Водитель скрылся с места ДТП, протаранив еще четыре автомобиля.

Читайте также: