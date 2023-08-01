В Польше 8-летний мальчик получил алкогольную и никотиновую зависимость: выпивал 4 бутылки пива и курил

В Польше 8-летний мальчик получил алкогольную и никотиновую зависимость. Он мог несколько раз в неделю выпить 3-4 бутылки пива и выкурить более десятка сигарет.

Об этом пишет onet.pl.

В Польше в июле открылся Центр психологической поддержки детей и подростков в Пили. Там лечатся пациенты в возрасте до 18 лет, имеющие зависимость от психоактивных веществ. Подопечные центра проживают в нем на протяжении всего курса лечения.

Психолог заведения Гжегож Зенба рассказал, что младшему их пациенту всего 8 лет. Он выпивал 3-4 банки пива несколько раз в неделю и выкуривал около десятка сигарет. Теперь ребенка лечат от алкогольной и никотиновой зависимости.

В Польше утверждают, что проблема зависимых детей растет, о чем свидетельствует количество направлений на терапию. Центр психологической поддержки детей и подростков в Пили принимает пациентов добровольной терапией. Она длится от трех до двенадцати месяцев. Дети живут в центре 24 часа в день.

Напомним, в Польше во время подъема в горы отец оставил 10-летнюю дочь и приказал ей самостоятельно спуститься, найти транспорт и добраться домой.

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