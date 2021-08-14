В Польше агрессивные мужчины забросали бутылками украинца: в Сети появились подробности нападения

В полиции национальность потерпевшего не уточнили.

В польском городе Влоцлавек якобы украинца забросали бутылками семь человек. Они вели себя вызывающе и по отношению к другим прохожим.

Об этом сообщило польское издание Dzień Dobry Włocławek со ссылкой на свидетеля события.

Женщина, которая заявила об инциденте рассказала, что была свидетелем нападения на украинца. Это случилось на днях в центре Влоцлавек.

"Семеро ребят бросали бутылки в украинца. Они вели себя скандально, вульгарно, так что мы боялись пройти мимо. Наша дорогая полиция сделала три обхода и пошла дальше", — утверждает она.

Полиция подтвердила факт нападения. Там уточнили, что группа агрессивно настроенных лиц после 4 часов утра цеплялась к прохожим и преследовала мужчину, который по информации свидетеля, был украинцем. Впрочем, полиция не уточнила национальность потерпевшего.

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Сейчас о состоянии пострадавшего также ничего не известно.

"У точки общественного питания полицейские обнаружили нескольких человек, которые указали, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", — прокомментировал Томаш Томашевский из главного управления полиции во Влоцлавке.

Ранее в Польше на украинском рабочего упала 10-тонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался.

Напомним, в Польше двое жителей села Любучев (Поморское воеводство) спасли от гибели во время пожара с десяток людей. Там загорелось помещение старой риги, в котором в это время находились работники из Украины.

Как сообщалось, в начале июля в озере вблизи города Рыбник на юге Польши утонул 52-летний гражданин Украины. Мужчина вместе с еще несколькими Украинский пошел к озеру поплавать в предназначенном для этого месте.

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