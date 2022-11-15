В Польше анонсировали создание до 4 тысяч рабочих мест в новой отрасли: что известно

В Польше намерены построить шесть атомных электростанций, что позволит трудоустроить тысячи человек.

Об этом сообщает businessinsider.com.pl.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство приняло важное решение, стабилизирующее энергетическую систему. Кроме того, развитие отрасли позволит создать тысячи рабочих мест.

"Это финансовое обязательство государства на следующие десятилетия. Это важное решение, которое стабилизирует энергетическую систему. Это будет источник дешевой и безопасной энергии. Будет новая отрасль, которая создаст тысячи рабочих мест", — заявил Моравецкий.

Отмечается, что на каждой станции сможет работать около 4 тысяч человек.

Ожидается, что первую станцию начнут строить уже в 2026 году, а заработает первый реактор в 2033 году. Последующие реакторы будут последовательно вводиться в эксплуатацию.

"Каждый ядерный блок — до 4000 рабочих мест. У нас много специалистов в Польше, и сейчас мы готовим новых", — сказала министерка окружающей среды Польши.

Она подчеркнула, что польские работники готовятся к сертификации в американских учреждениях.

Напомним, в Польше запущен государственный портал с вакансиями работы для украинцев. Благодаря сайту беженцы могут найти работу по специальности. Но чтобы воспользоваться им, нужно получить номер PESEL.

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