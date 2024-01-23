В Польше антикоррупционерам из госбюжета оплачивали развлечения в борделе: что известно о скандальном заявлении

В Польше бывший агент Центрального антикоррупционного бюро (CBA) обвинил свое руководство в ненадлежащем использовании бюджетных денег. Как пример, он сообщил о якобы отдыхе в борделе в Вене для сотрудников бюро, который оплатили за государственный счет.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

Бывший агент заявил, что следователи за счет госбюджета ездили в бордель в Вене

Томаш Качмарек (агент Томек) обнародовал информацию о вероятном присвоении государственных денег руководством CBA для оплаты услуг проституток для офицеров. Об этом стало известно после задержания бывших руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Восика.

В интервью телеканалу TVN24 Качмарек рассказал, что его вместе с Гжегожем П. и Кшиштофом Б. отправили в Вену под вымышленным предлогом.

"Цель визита была выдумана, чтобы мы нашли фабрику по производству игровых автоматов", — сказал агент Томек.

По его словам, это был лишь повод для того, чтобы "вознаградить этих господ за их добросовестный труд, проведя два дня в венском борделе".

"Пребование в Вене было оплачено из денег польских налогоплательщиков, поездка не преследовала борьбу с преступностью", — добавил он.

Агент Томек или Томаш Качмарек работал в Центральном антикоррупционном бюро в 2006-2010 годах, а в 2011-2015 годах был депутатом от "Права и справедливости". В 2021 году Региональная прокуратура в Белостоке подала в суд в Ольштыне обвинительный акт по нарушениям в Фонде "Хелпер" (Качмарек и его жена являются главными обвиняемыми). Сам Качмарек считает, что дело фонда используется в политических целях.

Реакция польских властей

На скандал уже отреагировал новый премьер-министр Дональд Туск: "В Вене агенты CBA, безусловно, имели возможность посетить Музей истории искусств, послушать Моцарта в Концертхаусе и насладиться пирожным в кафе "Захер". Это все общественные места".

Оппозиционная к партии ПИС "Гражданская коалиция" уже создала группу по урегулированию, которая будет тщательно изучать решения, принятые правительством "Права и справедливости". Ее возглавил депутат Роман Гертич. Также из-за этого депутаты обратились в прокуратуру.

Напомним, ранее в Польше задержали бывших руководителей МВД Мариуша Каминского и Мацея Восика. Их обвиняют в так называемом "земельном деле".

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