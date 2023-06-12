В Польше арестовали 14-летнего парня, который жил с мертвыми родителями: как закончилась жуткая история

Парень не сообщил о смерти родителей, потому что боялся.

В Польше нашли мертвыми супругов в возрасте 42 и 50 лет. Тогда же задержали их 14-летнего сына, несколько дней прожившего в доме вместе с покойными родителями, тела которых уже начали разлагаться. В июне 2023 года прокуратура сообщила о завершении резонансного дела.

Об этом пишет onet.pl.

Окружная прокуратура в Варшаве завершила расследование гибели врача и его супруги в Кельпине под Варшавой. По мнению прокуратуры, ни одна третья сторона "не причастна к их смерти".

Как заявил Шимон Банна из Варшавской региональной прокуратуры, "производство было прекращено 5 июня 2023 на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса".

Он добавил, что собранные доказательства "не дали оснований для вывода, что третьи лица причастны к смерти жертв". Он также отметил, что прокуратура не будет предоставлять дальнейшую информацию о деталях расследования.

В августе 2022 года в доме в городке Кельпин под Варшавой были обнаружены тела супружеской пары в возрасте 42 и 50 лет. В связи с делом был задержан их 14-летний сын. Он прожил несколько дней в доме с мертвыми родителями.

Во время задержания подросток находился в кинотеатре. Он утверждал, что не убивал своих родителей. Мальчик якобы рассказал следователям, что его родители внезапно умерли, и он испугался, не знал, что делать, и поэтому никому об этом не сообщил.

Следствие рассматривало две версии событий: первая предполагала, что супруги умерли от отравления, а вторая — что они были убиты.

Напомним, в больнице скончался 14-летний подросток из Украины, сбитый пьяным водителем. Еще один парень, тоже гражданин Украины, находится в тяжелом состоянии.

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