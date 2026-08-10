В Польше украинец жестоко избил мужчину и женщину

В Польше задержали украинца / © Unsplash

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В Польше арестовали 44-летнего украинца, напавшего на мужчину и женщину. Он жестоко избил потерпевших.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Инцидент произошел в Янувке Первом на строительной площадке. По данным полиции, нападавший избивал женщину и мужчину металлической трубой, в результате чего они потеряли сознание.

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Как выяснили полицейские, после окончания работы один из рабочих без видимой причины напал на своего коллегу, нанеся ему удары металлической трубой по лицу.

Когда женщина попыталась остановить нападавшего, на нее тоже набросились. Мужчина бил ее металлической трубой по лицу. Оба пострадавших потеряли сознание и нуждались в медицинской помощи.

После нападения преступник скрылся с места происшествия. Уже на следующий день 44-летнего гражданина Украины задержали на территории Нового Двора Мазовецкого. Его поместили в полицейский изолятор.

По ходатайству начальника полиции в Велишеве, поддержанному районной прокуратурой в Легионово, суд назначил подозреваемому предварительный арест сроком на три месяца. Дело ведется под надзором районной прокуратуры в Легионово. Мужчине грозит длительное лишение свободы.

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