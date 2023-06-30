В Польше арестован российский хоккеист, который шпионил в пользу Кремля

Хоккеист из России, выступающий за команду первого дивизиона Польши, был арестован в пятницу, 30 июня, польскими властями по обвинению в участии в кремлевской шпионской сети.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польскую прокуратуру.

Спортсмена, имя которого не разглашается, взяли под стражу власти Силезского региона на юго-западе Польши. Название его команды также не сообщают, но прокуратура заявила, что российский спортсмен прибыл в Польшу в октябре 2021 года.

Задержание шпиона подтвердил министр юстиции Збигнев Зьобро, заявив, что он стал уже 14-м задержанным участником шпионской сети.

"Российские шпионы попадаются один за другим! Поймали шпиона, действовавшего под видом спортсмена. Россиянин был игроком клуба первого дивизиона", — написал он в Twitter.

Также читайте В Польше задержаны шесть вероятных шпионов РФ и Беларуси

По информации прокуратуры, россиянин на территории Польши совершал действия, включавшие выявление критической инфраструктуры, за что получал деньги. Его будут содержать в предварительном заключении, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Посольство России в Варшаве сообщило Reuters по электронной почте, что "не комментирует подобные темы".

Польша, являющаяся ключевым центром западных военных поставок в Украину, стала главной мишенью для российских шпионов. Власти страны обвиняют кремлевский режим в попытках дестабилизировать ситуацию в Польше.

Напомним, что в марте в Польше ликвидировали действовавшую в стране российскую шпионскую сеть, которая готовила диверсии и следила за железнодорожными маршрутами в Украину.

Читайте также: