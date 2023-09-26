В Польше археологи обнаружили предметы, которым 130 тысяч лет: они принадлежали не Homo sapiens (фото)

В Польше в районе Рацибужа археологи обнаружили орудия труда, изготовленные неандертальцами по меньшей мере 130 000 лет назад.

Об этом пишет польское издание РАР.

Раскопки в районе Рацибужа продолжались около двух лет. Их проводила международная команда археологов, геологов и физиков из Вроцлавского университета, Университета Фридриха-Александра в Эрланген-Нюрнберге, Силезского университета в Катовице и Чешской академии наук в Праге, а также в сотрудничестве с Музеем Рацибежа.

"Мы намеревались раскрыть участок склона старого песчаного карьера, чтобы собрать информацию о геологической структуре и взять необходимые образцы для определения возраста отложений радиометрическими методами. Совершенно неожиданно мы наткнулись на каменные артефакты, в том числе орудия труда", — рассказал профессор. Анджей Вишневский, доктор философии, заведующий кафедрой археологии каменного века Вроцлавского университета.

По данным археологов, находки свидетельствуют о том, что неандертальцы не раз посещали этот регион, оставляя каменные изделия на дне тогдашней речной долины.

Каменные артефакты, обнаруженные на глубине 10 м ниже уровня земли, находились в отложениях, сделанных в холодный период около 130 000 лет назад.

Как описывает археолог, недавние находки показывают, что очень важную роль играли инструменты с двусторонними поверхностями, имеющими асимметричную форму, чем-то напоминающую современные ножи с широким лезвием. Края этих образцов имеют форму с единственным отражением, идущим параллельно краю. Аналогичные орудия известны только из нескольких археологических памятников этого периода к северу от Карпат и Альп. Не исключено, что их изготовление было связано с выполнением специфической деятельности, например, расчленением животного.

Древние артефакты. Фото: проф. Анджей Вишневский/PAP

Напомним, в Польше археологи при раскопках древних захоронений обнаружили еще одну могилу "вампира". Гроб принадлежал ребенку в возрасте 5-7 лет, на ноге которого был замок.

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