В Польше автобус с более 30 детьми слетел в кювет: есть пострадавшие (фото)

В Польше автобус с более 30 детьми слетел в кювет: есть пострадавшие (фото)

Сейчас продолжаются следственные мероприятия и устанавливаются причины аварии.

Вблизи города Быдгощ на севере Польши слетел в кювет автобус, перевозивший 31 ребенка дошкольного возраста и воспитателей. В результате ДТП пострадали четверо взрослых.

Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает RMF24.

Отмечается, что автобус сначала съехал с дороги на обочину, а потом слетел в кювет.

Среди лиц, пострадавших в результате аварии, четверо взрослых воспитателей. Они получили травмы различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одного из травмированных доставили в больницу вертолетом с подозрением на перелом бедренной кости.

Никто из детей не получил опасных для жизни травм, но всех их с профилактической целью госпитализировали в больницу, где их осмотрят врачи.

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