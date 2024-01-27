В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: стали известны подробности от МИД

В Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В МИДе рассказали детали.

В результате ДТП с украинским автобусом в Польше 27 января пострадали 20 граждан Украины. Их госпитализировали.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Он подтвердил, что ночью вблизи населенного пункта Грубешей в Люблинском воеводстве произошло ДТП с участием автобуса украинской компании.

Предварительно, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы, предоставляется необходимая медицинская помощь.

Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания.

"Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держит на контроле лечение пострадавших граждан. Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров", — отметил Николенко.

Напомним, издание TVN24 сообщило, что в Польше ночью против 27 января произошла авария пассажирского автобуса из Украины. В нем находились 59 пассажиров и два водителя – все украинцы.

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