В Польше автобус с юными футболистами попал в ДТП: есть погибшие и раненые

В селе Лехув в Свентокшиском воеводстве Польши на национальной дороге 74 произошло ДТП с автобусом, в котором находились молодые футболисты из Озарова в возрасте от 16 до 18 лет и их тренер.

Об этом сообщает RMF FM.

65-летний водитель микроавтобуса по неизвестным причинам выехал из своей полосы, врезался в дерево, после чего автобус опрокинулся. Он погиб на месте. 18 человек получили травмы. 14 из них были доставлены в больницы в Кельце, Опатове и Сташеве. Четырем людям госпитализация не требовалась.

ДТП/Na Drodze Świętokrzyskie

ДТП/Na Drodze Świętokrzyskie

На место происшествия прибыли три вертолета Воздушно-спасательной службы. Свидетели аварии, трое парней в возрасте 17-18 лет, отметили, что, вероятно, водитель потерял сознание. Они считают, что если бы не успевший повернуть руль тренер, последствия могли бы быть еще страшнее.

Напомним, 22 сентября, временно не работает КПП "Устилуг — Зосин" на границе с Польшей.

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