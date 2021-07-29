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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком: есть пострадавшие

rmf24.pl

Авария произошла в Лодзинском воеводстве.

В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Авария произошла в Лодзинском воеводстве. В аварии пострадали 11 детей и двое взрослых — это водитель автобуса и его напарник. Травмы легкие — в основном ссадины, порезы и синяки.

Отмечается, что на автобусе дети возвращались домой из летнего лагеря. Водитель не справился с управлением и въехал в грузовик. Ударом разбило переднюю часть автобуса. Из-за аварии на несколько часов перекрыли автостраду.

Новости мира: в Польше автобус столкнулся с грузовиком

Новости мира: в Польше автобус столкнулся с грузовиком