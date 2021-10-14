В Польше автобус влетел в грузовик: в больницу попали четверо украинцев

В Польше автобус влетел в грузовик: в больницу попали четверо украинцев

По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет.

На юго-западе Польши попал в ДТП микроавтобус, в котором находилось восемь украинцев. Он въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.

Об этом сообщила пресс-секретарь горотдела полиции в городе Ополе Агнешка Нерыхлая, пишет "Укринформ".

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По ее словам, ДТП произошло сегодня в 7:15 (по киевскому времени) на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства.

"После ДТП четыре пассажира микроавтобуса отвезли в больницы для проведения расширенной диагностики. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет ", — сказала Нерыхлая, добавив, что рано говорить о причинах аварии.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Из-за аварии одна полоса движения на автомагистрали A4 в течение нескольких часов была перекрыта.

Напомним:

В Польше в городе Шамотулы, 24-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил людей , которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. А в городе Катовице в Польше, в ДТП погибли двое молодых жителей Тернопольской области — 20-летний Ростислав и 22-летний Виталий. Их автомобиль на скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

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