В Польше автомобиль белорусских дипломатов врезался в машину полиции

ДТП в Белостоке

В воскресенье, 1 февраля, в польском городе Белосток автомобиль, принадлежащий дипломатическому корпусу Беларуси, столкнулся с полицейской машиной. С места аварии офицер полиции была доставлена в больницу для обследования.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на пресс-служба воеводской полиции в Белостоке.

Инцидент произошел около 6:30 утра на кольцевой развязке. Автомобиль дипломатического корпуса Беларуси не уступил дорогу и столкнулся с полицейским автомобилем.

Работница полиции прошла обследование в больнице, но в госпитализации не нуждалась.

Водители обоих автомобилей были трезвыми, место аварии никто не покинул.

В связи с ДТП водитель автомобиля дипломатического корпуса Беларуси получил предупреждение.

