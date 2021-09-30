В Польше автомобиль с украинцами влетел в электрический столб: трое людей погибли (фото)

Жертвами аварии стали три человека, все они — граждане Украины.
В Польше вблизи населенного пункта Жгув, что в Лодзинском воеводстве, произошла смертельная ДТП с участием украинцев — трое погибли, еще одна гражданка находится в больнице.
Об этом сообщают издания Dziennik Lodzki и RMF24.
Известно, что в автомобиле на польской регистрации ехали четверо граждан Украины, проживающих во Вроцлаве. Отмечается, что авто на высокой скорости влетело в электрический столб.
В результате трое украинцев погибли - двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя девушка. Еще одна 25-летняя пассажирка в больнице.
В ДТП также попали два других авто, но пострадавших среди их пассажиров нет. Дело под контроль взяла прокуратура Лодзи.
Напомним, ранее в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши, в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.
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