В Польше белоруску спутали с украинкой и избили из-за русского языка

Белоруске рекомендовали "валить в Украину".
В Варшаве избили гражданку Беларуси из-за того, что она разговаривала на русском языке. Девушку вероятно спутали с украинкой, поскольку агрессивная пара говорила, чтобы она "возвращалась в Украину".
Об этом пишет польское издание wprost.pl.
Инцидент произошел в Варшаве 30 апреля возле станции метро "Księcia Janusza". 22-летняя девушка из Беларуси шла со своей подругой и общалась с ней на русском языке. Вдруг к ним подошла взрослая пара. Женщина, используя нецензурную лексику, якобы требовала, чтобы девушки вернулись в Украину.
Далее - полька приблизилась к 22-летней девушке, сказала ей "валить в Украину", а затем плюнула ей в лицо и попыталась уйти. Белоруска в ответ ударила ее ногой по ягодицам. Полька развернулась, схватила белоруску за волосы, а мужчина, который ее сопровождал, несколько раз ударил девушку.
Сначала никто из прохожих не пытался вмешаться, но через некоторое время несколько человек достали свои телефоны и начали снимать весь инцидент. Впоследствии один из мужчин пригрозил вызвать полицию. После этого пара ушла прочь.
Белоруска таки вызвала полицию. Она заявила, что живет в Польше уже 6 лет и впервые с таким столкнулась.
Напомним, Польша не будет продлевать вид на жительство украинским мужчинам при одном условии.
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