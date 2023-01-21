В Польше белорусский автобус перекинулся в кювет: есть пострадавшие (фото)

Возможная причина аварии – непогода. В результате ДТП семь человек оказались в больнице.

В Люблинском воеводстве Польши перевернулся автобус 21 января, следовавший из Беларуси в Италию.

Об этом сообщает RMF24.

Автобус ехал по трассе 19, когда вблизи села Вандзин съехал с дороги и перекинулся в кювет. В транспорте ехали 37 пассажиров, семеро из которых получили травмы. Пострадавших забрали в больницы в Люблине и Любартове.

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Что касается других пассажиров, то их поселили в гостиницу в населенном пункте рядом.

Водитель остался на месте аварии, чтобы задокументировать произошедшее.

Причиной аварии могла стать усложненная погода, ведь в Польше заснежило и возник гололед.

Фото: Польская аварийно-спасательная служба

Фото: Польская аварийно-спасательная служба

Фото: Польская аварийно-спасательная служба

Напомним, в Сенегале 16 января произошла смертельная авария из-за осла. Водитель пассажирского автобуса развернулся, чтобы не наехать на животное, и врезался в грузовик. Погибли 19 человек.

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