В Польше бездомный нашел котенка на помойке и поразил своим поступком

Полиция спасла животное.
В Польше бездомный нашел на свалке бездомного кота и поразил своим поступком. Поскольку животное было больным, он попросил о помощи у полиции.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Сотрудница Кутновской полиции Польши Юстина Цивко сообщила, что бездомный мужчина обратился в полицию за помощью, найдя в мусорном баке маленького больного кота и просил спасти животное. Полицейские забрали животное во временное убежище.
"Поскольку бездомный сам не мог обеспечить котенка приютом и уходом, он обратился за помощью к правоохранителям. Котенок имел проблемы с походкой, был худым и слабым. Полицейские решили перевезти его во временный приют для животных", — рассказала Цивко.
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