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В Польше бездомный нашел котенка на помойке и поразил своим поступком

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1814
Время на прочтение
1 мин
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В Польше бездомный нашел котенка на помойке и поразил своим поступком

Уличный кот / Фото: pixabay.com

Полиция спасла животное.

В Польше бездомный нашел на свалке бездомного кота и поразил своим поступком. Поскольку животное было больным, он попросил о помощи у полиции.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Сотрудница Кутновской полиции Польши Юстина Цивко сообщила, что бездомный мужчина обратился в полицию за помощью, найдя в мусорном баке маленького больного кота и просил спасти животное. Полицейские забрали животное во временное убежище.

"Поскольку бездомный сам не мог обеспечить котенка приютом и уходом, он обратился за помощью к правоохранителям. Котенок имел проблемы с походкой, был худым и слабым. Полицейские решили перевезти его во временный приют для животных", — рассказала Цивко.

Напомним, в Польше кафе запретило вход части посетителей, потому что у кошек из Украины стресс.

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Дата публикации
Просмотры
1814
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