В Польше бросили младенца: рядом была записка, которая поразила до слез

Мать ребенка утверждала, что не может ухаживать за девочкой.

В Польше мать оставила своего ребенка в "Окне жизни". Рядом была записка, которая поразила всех, ведь женщина сообщила, что отказ от ребенка – это самое тяжелое решение в его жизни.

Об этом пишет издание wprost.pl.

Накануне в окне жизни в Миколуве-Боровой-Веси в Силезском воеводстве прозвучал сигнал тревоги. На территории Центра Божьего Милосердия для инвалидов был оставлен младенец.

Сотрудники заведения нашли возле девочки короткое письмо, написанное матерью ребенка. Женщина объяснила, что решила оставить младенца, потому что не в состоянии заботиться о нем. Она добавила, что отказ от ребенка был самым тяжелым решением, которое она приняла в своей жизни до сих пор.

Эва Сикора из Миколовского районного отдела полиции сообщила, что оставленная девочка была полностью ухожена и находилась в очень хорошем состоянии. Согласно информации полиции, ребенок мог родиться лишь несколькими днями ранее. В соответствии с существующими процедурами, младенца доставили в больницу, где он прошел плановые обследования. Врачи подтвердили, что состояние ребенка удовлетворительное. После этого младенца забрали медицинские работники для дальнейшего наблюдения и ухода.

Напомним, в Польше белорусский спутали с украинкой и избили из-за русского языка.

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