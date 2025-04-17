В Польше будут наказывать за фотографирование критической инфраструктуры: что произошло

Фотографировать критическую инфраструктуру в Польше запретили / © Национальная полиция Украины

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В Польше вступили в силу поправки к законам о защите родины и противодействии шпионажу, согласно которым теперь запрещено фотографирование стратегических мест по всей стране. Они будут маркированы бело-красным знаком с надписью «Фотосъемка запрещена».

Об этом сообщает Polskieradio.

Теперь на территории Польши можно получить наказание за фотографирование в неположенном месте из-за вступления в силу поправки к Закону о защите родины и Закону о противодействии шпионажу.

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Новые правила запрещают фотографировать около 25 тыс. стратегических мест по всей Польше, в частности, объекты, где производится, ремонтируется и хранится оружие, военная техника и боеприпасы. На таких локациях будет размещен специальный бело-красный знак с надписью «Фотосъемка запрещена».

Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула отметил, что в Польше наблюдается усиление враждебной деятельности, направленной на получение конфиденциальной информации о критической инфраструктуре.

«Это обычаи и законы, действующие во многих странах. Фактически они помогут усилить нашу устойчивость, устойчивость нашей инфраструктуры, устойчивость наших Вооруженных сил и усложнят деятельность потенциального противника, который может угрожать нашей безопасности», — сказал генерал Кукула.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф от 5 до 20 тысяч злотых и арест до 30 дней. Правоохранители также имеют право конфисковать устройство, с помощью которого была произведена съемка.

Напомним, польский журналист Дариуш Матерняк уверен, что в Польше отдают себе отчет в угрозах со стороны Москвы и готовятся.

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