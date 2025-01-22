В Польше будут проверять прививки у детей: штрафы за отказ могут достигать десятков тысяч злотых

Первоначальный штраф составляет 500 злотых. Если же отказ продолжается, размер наказания может возрасти до нескольких тысяч злотых. Однако максимальный штраф не может превышать 50 тысяч злотых на одного законного представителя.

В феврале Главная санитарная инспекция Польши (GUS) приступит к масштабной проверке пунктов вакцинации. В рамках этой инициативы предполагается переписать детей и подростков, которые должны пройти обязательную вакцинацию. Проверка охватит около 7,5 миллиона человек до 19 лет, а полученные данные будут использовать для создания электронных карт прививок.

Об этом пишет информационный портал "In Poland".

Как отметил главный санитарный инспектор Павел Гжесевский, в настоящее время существует реестр невакцинированных детей, однако с помощью номера PESEL невозможно определить, от чего конкретно был ребенок вакцинирован. Эта проблема была обнаружена в отчете Высшей контрольной палаты, указавшего на многочисленные недостатки действующей системы вакцинации.

Родители, которые отказываются от обязательных прививок для своих детей, могут быть оштрафованы. Первоначальный штраф составляет 500 злотых. Если же отказ продолжается, размер наказания может возрасти до нескольких тысяч злотых. Однако максимальный штраф не может превышать 50 тысяч злотых на одного законного представителя.

Напомним, что Польша усиливает контроль за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, ведущих бизнес или осуществляющих переводы. Начиная с 2025 года, подозрительные транзакции могут привести к блокированию счетов.