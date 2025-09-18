В Польше будут судить двух украицев: что они натворили

Локомотив

Двое украинских машинистов нелегально перевозили в Польшу украинцев в локомотивах. Их разоблачили польские пограничники.

Об этом сообщило RMF24.

Как рассказал спикер пограничного подразделения, лейтенант Петр Закелаж, пограничники в Медице обнаружили эту операцию в 2024 году. В связи с этим делом в Польше арестовали двух украинских машинистов. Их обвинили в участии в организованной преступной группе и организации незаконного пересечения границы с Польшей.

По словам Марты Пентковской, спикера окружной прокуратуры в Перемышле, машинистам поездов грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчины не признали обвинения. Против них будет подан обвинительный акт в суд.

В ходе расследования польские правоохранители установили, что подозреваемые получали по меньшей мере $10 тысяч долларов за каждое переправленное лицо. Представитель прокуратуры отметила, что дело продолжается и нельзя исключать дальнейших арестов.

По словам спикера пограничников, в связи с этим делом также задержаны два гражданина Украины, которые въехали в ЕС в локомотивах украинских машинистов. Мужчин задержали в Польше и обвинили в незаконном пересечении границы с использованием обмана и в сотрудничестве с другими лицами. Оба мужчины признали обвинения и объяснили, что причиной их действий было избегание призыва в армию.

Напомним, в Украине планируется внедрить уголовную ответственность за попытки нелегально уехать за границу в условиях военного положения вне пунктов пропуска. Кроме того, предполагается дополнить статью Уголовного кодекса 332 пунктом «Нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины».