В Польше будут судить украинца, который жестоко истязал 11-месячного сына и всю семью

В Польше арестовали многодетного отца-тирана из Украины

В Польше 29-летнему украинцу за жестокое обращение со своим 11-месячным сыном грозит до 20 лет лишения свободы.

Об этом пишет RMF24.pl.

Месяц назад мать доставила маленького мальчика в Познаньскую больницу с многочисленными травмами головы и ног. Было установлено, что он мог стать жертвой домашнего насилия. Отец ребенка, 29-летний гражданин Украины, был арестован.

Собранные доказательства позволили предъявить отцу ребенка обвинения в причинении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении. Мать была допрошена как свидетель.

29-летний мужчина также будет привлечен к ответственности за жестокое обращение с женой и их четырьмя другими детьми — девочками в возрасте от 3 до 6 лет.

Украинец признал себя виновным. Он проживает в Польше с марта 2024 года. 29-летний мужчина был заключен под стражу на три месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Раньше мы писали, что в Польше трагически погибла 26-летняя украинка.