В Польше будут судить задержанную на границе украинку: в чем ее обвиняют

В ходе проверки документов на польско-украинской границе в паспорте гражданки Украины обнаружили поддельные штампы пяти стран ЕС.

На железнодорожном переезде в Пшемысле во вторник, 13 августа, польские пограничники обнаружили поддельные штампы о пересечении границы пяти европейских стран в паспорте 25-летней гражданки Украины.

Об этом сообщили в Бещадском отделе пограничной службы Польши.

В пограничной службе заявили, что инцидент произошел во время проверки документов у пассажиров поезда, следовавшего из Польши в Украину.

"На регистрацию явилась 25-летняя гражданка Украины и подала два паспорта. В ходе проверок сотрудник пограничной службы заметил нарушения в сохранении штампов пограничного контроля, которые, вероятно, выставлены польскими, литовскими, латвийскими, чешскими и австрийскими службами. Подробный анализ подтвердил подозрения", – говорится в сообщении.

В общей сложности женщина подделала 16 отметок о пересечении границы через пропускные пункты в Праге, Риге, Вильнюсе, Вене и Медице. Мошенничество подтвердили и пограничные службы стран, поддельные отметки которых были обнаружены в паспорте украинки. Их системы контроля не зафиксировали пересечение границы этой гражданкой Украины.

Девушка своей вины не признала и утверждала, что все отметки в ее паспорте подлинные. Сотрудники пограничной службы изъяли оба паспорта украинки и готовят материалы дела, чтобы направить их в суд. Где сейчас находится девушка, подозреваемая в подделке документов, пока не сообщается.

В пограничной службе пояснили, что к подделке пограничных штампов часто прибегают иностранцы, срок пребывания которых в странах ЕС истек. Таким образом, они пытаются легализоваться и избежать штрафов и депортации.

Напомним, украинцев с 12 августа ждут неудобства на украинско-польской границе. Ремонтные работы, подразумевающие замену асфальтового покрытия, существенно изменят режим работы пункта пропуска.

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