В Польше бус с украинцами на границе врезался в грузовик: подробности и фото

В Польше в Медице микроавтобус с украинцами врезался в припаркованный грузовик: 8 пассажиров получили травмы разной сложности.

Об этом пишет PAP.

Серьезное ДТП произошло на национальной дороге между Перемышлем и пограничным переходом в Медике. Автобус въехал в заднюю часть грузовика. Пострадали пассажиры. Восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу.

ДТП с украинцами в Польше. Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

По предварительным выводам правоохранителей, водитель автобуса пытался объехать стоящие на обочине автомобили и в какой-то момент не справился с управлением, врезавшись в полуприцеп грузовика, ожидавшего на пограничном переходе в Медике.

Сила удара была огромной, передняя часть автобуса была полностью смята. 34-летнему водителю очень повезло, он не получил серьезных травм. Он был трезв.

В автобусе, который ехал из Вроцлава, находилось 10 человек. Это были граждане Украины от 17 до 61 года. Пострадавших в результате столкновения 8 человек, среди которых 7 женщин и подростков, были доставлены в больницы в Перемышле, Ярославе и Переворске. Пока их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Польше задержали 5 человек, среди которых известная бизнесменша. Они нажились на 39 млн злотых на беженцах из Украины.

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