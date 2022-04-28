В Польше бус с украинцами слетел с трассы и упал в озеро: есть жертва (фото)

В Польше в Освенциме произошло смертельное ДТП с украинцами.
Микроавтобус, в салоне которого ехали украины, попал в аварию в Малопольском воеводстве в ночь на 27 апреля.
Об этом идет речь на сайте местной полиции.
В салоне микроавтобус Opel Vivaro находились три гражданина Украины. Предварительно, авто в условиях тумана вылетело с дороги и упало в озеро Круки.
22-летнюю пассажирку микроавтобуса спасатели вытащили из воды без сознания и госпитализировали в больницу, однако все попытки реанимировать не имели успеха. К сожалению, девушка скончалась. 41-летний водитель и 19-летний пассажир смогли выбраться из транспортного средства и озера самостоятельно.
Их задержали и доставили в участок. Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Анализ крови водителя показал 1,4 промилле алкоголя. 19-летний пассажир имел 0,56 промилле.
Делом занимается прокуратура. Известно, что участники ДТП проживали в Польше в течение длительного времени и не являются беженцами.
Напомним, в Украине во время войны случаются многочисленные ДТП с погибшими: в полиции показали жуткие фото.
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