В Польше бывшего пограничника заподозрили в сотрудничестве с белорусским КГБ

В Польше бывшего пограничника заподозрили в сотрудничестве с белорусским КГБ

В этом шпионском деле возможны дальнейшие аресты.

Контрразведчики Агентства внутренней безопасности Польши задержали бывшего военнослужащего пограничной службы, который ушел в отставку в чине лейтенанта, по подозрению в шпионаже в пользу белорусского КГБ.

Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на пресс-секретаря польской спецслужбы Станислава Жарина.

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По его словам, следствие располагает доказательствами сотрудничества задержанного с белорусским Комитетом государственной безопасности. Суд санкционировал его арест на три месяца. Поскольку в этом деле возможны дальнейшие аресты, более подробной информации представитель спецслужб не предоставил.

Подозреваемому в шпионаже, согласно польскому законодательству, грозит до 15 лет тюрьмы.

Как узнали журналисты издания из собственных источников, задержанный мужчина с 1981 года служил в милиции коммунистической Польши, а двадцать лет назад ушел в отставку с военной службы в пограничной охране в чине лейтенанта.

Напомним, ранее со стороны территории Беларуси было совершено выстрелы в направлении польских военнослужащих, патрулирующих границу из-за усиления угрозы нелегальной миграции.

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