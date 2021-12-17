В Польше чиновник предложил подчиненной переспать с депутатом из Львова

В Польше чиновник предложил подчиненной переспать с депутатом из Львова

Сексуальный скандал произошел в Кракове.

В Польше в Кракове советница заместителя председателя местного городского совета Алисия Щепаньская обвинила своего руководителя в том, что тот предлагал ей переспать с одним из украинских депутатов из Львова.

Об этом пишут Onet.pl и Wyborcza.pl.

Инцидент, как говорится, произошел 3 декабря, когда представители Краковского городского совета провели официальную встречу с членами делегации из Львова. На торжественный ужин присутствовал и украинский консул. Городской совет Кракова представлял Славомир Пьетржик, который является заместителем председателя городского совета и советником президентского клуба "Przyjazny Kraków".

По словам чиновницы, за общим столом он "поощрял" женщину к половым отношениям с одним из львовских депутатов. Она говорит, что во время ужина Пьетржик пошло шутил насчет нее.

После этого инцидента Щепанская подала официальную жалобу на советника. Женщина написала официальную жалобу, в которой четко указывает, что поведение Пьетржика является домоганием. На время рассмотрения дела должностного лица отстранили от исполнения обязанностей заместителя председателя.

"Я хочу, чтобы эта ситуация была тщательно проанализирована и исследована", – рассказывает глава Краковского городского совета Доминик Ясковец.

После обнародования информации о ситуации, Пьетржик выразил сожаление о своем поступке, но отрицает, что хотел склонить коллегу к сексу с участником делегации из Львова.

"Искренне прошу прощения у советницы Алиции Щепанской за то, что 3 декабря во время ужина с делегацией из Львова я использовал по ней неудачные фразы, которые она восприняла как оскорбительные и наносящие ей вред. Алиция от всей души прошу у вас прощения и мне очень жаль, что мои слова вызвали у вас боль и сожаление", — написал он в Facebook.

Славомир Пьетржик в интервью "Wyborcza" сказал, что не хочет комментировать этот вопрос и ждет решения Дисциплинарного комитета.

"На меня вылилось много лжи и грязи, очень вредной для меня", — добавляет он.

"Я слышал о такой ситуации. Если все подтверждается, это возмутительно. Насколько мне известно, вице-глава извинился перед госпожой Щепанской. Такое поведение недопустимо", — сказал Рафал Комаревич, глава президентского клуба "Przyjazny Kraków".

Читайте также: