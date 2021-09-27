В Польше дело замученного украинца Никифоренко передали в другую прокуратуру

В Польше дело замученного украинца Никифоренко передали в другую прокуратуру

Региональный прокурор примет решение, какая окружная прокуратура дальше будет вести дело.

Дело о гибели украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицией во Вроцлаве 30 июля решением Национальной прокуратуры Польши передано из Окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине, чтобы избежать обвинений в возможной предвзятости в ходе следствия.

Об этом заявили в Национальной прокуратуре Польши, пишет "Укринформ".

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"Во избежание возможных обвинений в отсутствии объективности в следствии, которое должно выяснить обстоятельства смерти гражданина Украины Дмитрия Никифоренко, заместитель Генерального прокурора (Польши — ред.) Кшиштоф Серак решил перенести дело за пределы региональной прокуратуры во Вроцлаве и передать ее региональном прокурору в Щецине для определения подразделения окружного уровня и продолжения производства ", — говорится в сообщении.

Представитель региональной прокуратуры в Щецине Марцин Лоренц подтвердил, что в прокуратуре ждут передачи материалов дела Никифоренко, которое должно состояться в ближайшее время. После этого региональный прокурор примет решение, какая окружная прокуратура дальше будет вести дело.

Напомним:

25-летний гастарбайтер Дмитрий Никифоренко из города Немирова (Винницкая область) погиб 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель. Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала данные видеомониторинга по задержанию украинца, свидетельствующие, что польские полицейские применили неадекватную к ситуации физическую силу.

во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель. Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала данные видеомониторинга по задержанию украинца, свидетельствующие, что польские полицейские применили неадекватную к ситуации физическую силу. Тело погибшего вернули в Украину только через две недели и с большим количеством грима на лице.

и с большим количеством грима на лице. Польская полиция ведет внутреннее расследование трагического события. Со службы уволены уже двое полицейских, участвовавших в задержании украинца, продолжается процедура увольнения третьего полицейского.

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