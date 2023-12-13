В Польше депутат-любитель России оскандалился дерзким поступком против евреев: подробности скандала и видео

В Польше депутат-украинофоб от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегож Браун решил сорвать церемонию, посвященную еврейскому празднику Хануки, которая проходила в коридорах сейма. Политик взял огнетушитель и погасил ханукальную свечу. В результате коридоры наполнились порошком из огнетушителя, а вокруг было много дыма.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Как объяснил депутат свои действия и как его наказали

"Мне здесь приписывают расистские мотивы, в то время как я как раз восстанавливаю здесь состояние нормальности и равновесия, кладу конец актам сатанинского, талмудического торжества, потому что именно в этом заключается послание этого праздника", - попытался объяснить свое скандальное поведение депутат "Конфедерации".

Спикер сейма Шимон Головня решил наказать скандального депутата.

"Реакция Бюро сейма могла быть только одна. Господин Браун был исключен из заседания сейма мной лично, то есть он не сможет принять участие в заседании до конца этой сессии. Я объявил перерыв, чтобы он мог покинуть зал. Он покинул здание сейма и я надеюсь, что в ближайшее время он сюда не вернется", - сказал Шимон Головня.

Головня также сообщил, что к депутату были применены санкции в виде лишения половины депутатского вознаграждения на три месяца и всей депутатской надбавки на шесть месяцев.

Осудили действия Гжегожа Брауна и в администрации президента Дуды. Там отметили, что польский лидер возмущен инцидентом в сейме. После скандала действиями политика заинтересовалась также и прокуратура.

Что известно о Гжегоже Брауне и его отношении к Украине

Гжегож Браун не только негативно относится к еврейским традициям, но и неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями. Он ранее призывал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".

До полномасштабной войны России против Украины он неоднократно сожалел из-за ухудшения польско-российских отношений и был единственным депутатом польского сейма, который не голосовал за резолюцию с призывом к ЕС и НАТО помочь Украине.

Также в ноябре 2022 года вице-спикер Сейма Малгожата Госевская назвала Брауна "русским портянкой" и спросила у него, он еще молится на польском или уже на русском.

Примечательно, что экс-министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич заявил, что партия "Конфедерация" во главе с Брауном является "партией России" в польском парламенте и выполняет роль российской пятой колонны.

Напомним, в сентябре 2022 года партия Конфедерация организовывала митинги против украинских беженцев, однако туда никто не пришел.