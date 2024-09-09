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В Польше десантники во время учений упали на объекты недвижимости: появилось видео

В Польше десантники во время учений упали на объекты недвижимости: появилось видео

В ходе учений польские десантники упали на объекты недвижимости / Фото: rmf24.pl

Один военнослужащий завис на линии электропередач, а другой упал на крышу частного дома, повредив его.

В Малопольском воеводстве Польши два десантника приземлились в неправильном месте. Военные объяснили инцидент погодными условиями.

Об этом сообщает RMF FM.

Инцидент произошел, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова прыгали с парашютами и должны были приземлиться в Блендувской пустыне. Однако ветер их отнес в соседнее село Хехло.

Один из военнослужащих объяснил, что управляемость парашюта, который они использовали, ограничена: автоматически раскрывается после выхода из самолета.

Когда группа военнослужащих прыгнула, их отнесло ветром на несколько сотен метров на северо-запад. Один из них завис на линии электропередач в Хехле, другой упал на крышу частного дома, повредив кровлю.

Один из местных мужчин зафиксировал момент падения десантников.

Местные жители помогли военным выбраться на землю. К счастью, никто из них не получил серьезных травм. Однако один из них повредил колено, поэтому его доставили в больницу.

Событие расследует польская Комиссия по расследованию авиационных событий, а также внутренние военные службы.

Напомним, в Польше у границы с Беларусью найден неизвестный объект: его анализируют спецслужбы.

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