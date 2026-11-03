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Категория
Мир
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В Польше десятки тысяч украинцев потеряли временную защиту: что стоит за резким сокращением

В Польше резко сократилось количество украинцев с временной защитой. Только за месяц их стало примерно на 81 тысячу меньше.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Беженцы в Польше

Беженцы в Польше / © ТСН

В Польше резко сократилось количество украинцев с действующим статусом временной защиты. Только за месяц их стало примерно на 81 тысячу меньше. Однако это не значит, что все эти люди покинули страну. Часть потеряла статус из-за новых требований к документам, а другие перешли на альтернативные виды на жительство.

Об этом пишет польское издание OKO.press со ссылкой на данные Евростата и Управления по делам иностранцев Польши.

По официальной статистике, в начале 2026 года под временной защитой в Польше было около 966 тысяч украинцев. В сентябре их насчитывалось 937 тысяч, а уже в начале октября — всего 856 тысяч.

В то же время, данные Евростата свидетельствуют, что за август количество украинцев с временной защитой в Польше уменьшилось на 13 665 человек, или на 1,4%. Это было наибольшее абсолютное сокращение среди стран ЕС за тот месяц.

Почему украинцы массово теряют защиту в Польше

В польском управлении по делам иностранцев объясняют резкое сокращение количества действующих статусов двумя основными причинами.

Первая — новые требования к подтверждению личности. Согласно изменениям, которые вступили в силу в марте 2026 года, украинцы, ранее получившие защиту без предъявления действующего проездного документа, должны были подтвердить свою личность до 31 августа.

Те, кто не выполнил это требование, автоматически потеряли соответствующий статус и временную защиту. Это также позволило изъять из реестра людей, которые фактически уже покинули Польшу.

Вторая причина — переход на другие документы для проживания. Часть украинцев отказывается от временной защиты в пользу разрешений на проживание, в частности, специальной карты CUKR, которая дает право находиться в Польше в течение трех лет при условии выполнения установленных требований.

Поэтому уменьшение количества зарегистрированных лиц не означает автоматически, что все они вернулись в Украину или переехали в другие государства.

Наибольшее сокращение зафиксировали среди детей

По словам главы фонда поддержки мигрантов Ксении Наранович, самые большие изменения в статистике произошли среди несовершеннолетних.

Между августом и октябрем количество детей с действующей временной защитой сократилось примерно на 65 тысяч — с 434 до 369 тысяч.

В целом среди несовершеннолетних снижение составило около 18%, а в отдельных возрастных группах достигало более 20%.

Эксперт отмечает, что пока неизвестно, сколько детей действительно выехали из Польши, сколько изменили правовой статус, а сколько просто не прошли необходимую проверку документов.

Несмотря на сокращение действующих статусов, новые украинские беженцы продолжают регистрироваться в Польше. Только за январь-сентябрь 2026-го временную защиту получили еще около 55,1 тысячи человек.

В то же время, временная защита для украинцев в Европейском Союзе продлена до 4 марта 2028 года. По состоянию на конец августа ею пользовалось около 4,43 миллиона украинцев в странах ЕС.

В Польше готовят новые правила для украинцев: что может измениться

Ранее стало известно, что польское правительство планирует ужесточить требования к получению гражданства, в частности, для украинцев. Как сообщает RMF24, законопроект предполагает увеличение минимального срока легального проживания, необходимого для приобретения гражданства, хотя конкретные сроки пока не определены.

Кроме того, для претендентов предлагают повысить языковые требования с уровня B1 до B2, ввести тест на знание Польши и декларацию о верности государству. Также нужно будет подтвердить доходы, наличие жилья и налоговое резидентство.

В то же время в Польше готовят изменения в программу «800 Плюс», по которой семьи, в том числе украинские беженцы, получают 800 злотых ежемесячно на ребенка.

С 1 июня 2027 года выплаты планируют продлевать автоматически, без ежегодной повторной подачи заявления, если обстоятельства семьи не изменились. В польском правительстве объясняют, что это должно сократить бюрократию и упростить получение помощи.

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