В Польше для иностранцев анонсировали важные изменения в получении сертификатов на знание языка

В Польше работают над изменениями, благодаря которым больше иностранцев смогут получить сертификат о знании польского языка без сдачи экзамена.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект.

Законопроект с изменениями уже прошел консультации и вскоре должен получить выводы от различных правительственных комиссий. После этого его вынесут на утверждение правительства и передадут на рассмотрение польского Сейма.

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В частности, предлагается предоставить возможность иностранцам после окончания обучения на польском языке в иностранном университете получить сертификат о знании языка на аналогичных условиях, что и выпускники учебных заведений Польши.

Также иностранцам смогут выдать сертификат сразу на уровень владения языком С1, если они напишут и защитят докторскую диссертацию в иностранных университетах на польском языке.

Сертификат на уровне владения языком B1 смогут получать выпускники польских школ при дипломатических представительствах, консульских учреждениях и военных представительствах страны, а также закончившие иностранную среднюю школу с преподаванием на польском языке.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в оплате за сдачу экзамена на сертификат, его выдачу или изготовление дубликата. Так, за выдачу или дубликат придется заплатить 100 злотых (около 700 грн).



Также предлагается расширить перечень объектов, которые могут организовывать экзамены по польскому языку для иностранцев на сертификат. МИД страны. Ожидается, что после этого записаться на экзамены станет гораздо проще.

Напомним, в Польше планируют разрешить украинским беженцам пока не получать "карты побыта". Вместо этого в закон о помощи беженцам из Украины планируют внести новый пункт, предусматривающий выдачу приехавшим в Польшу после 24 февраля украинцам однолетних разрешений на проживание.

Как сообщалось, власти Польши решили отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Причиной этого, кроме развязанной Россией войны в Украине, стал также рост риска миграции из РФ.

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